Il 'Baccanale 2022' a Imola celebra i ripieni

(ANSA) - IMOLA, 06 OTT - Il Baccanale 2022, che quest'anno ha per tema "Ripieni", inaugura sabato 22 ottobre (ore 17.30) al Teatro comunale 'E.Stignani' di Imola. La tradizionale rassegna enogastronomica e culturale organizzata dal Comune si svolgerà tra Imola e circondario fino al 13 novembre. Nel corso della cerimonia inaugurale sarà premiato con il Garganello d'oro l'attore bolognese Stefano Accorsi (assente per impegni di lavoro), "per il contributo dato alla promozione della cultura enogastronomica emiliano-romagnola".

Il programma prevede oltre 120 eventi per incuriosire e soddisfare un pubblico eterogeneo e di tutte le età, non solo per le esperienze gastronomiche, ma anche con visite guidate, ricostruzioni storiche, laboratori e spettacoli. Tra le numerose proposte come ogni anno ci saranno degustazioni, cene e pranzi a tema. Imparare a conoscere la varietà e la diversità dei gusti è un'esperienza che arricchisce: i ripieni occupano per definizione una posizione centrale nelle pietanze, e allo stesso modo le tante degustazioni proposte da enti e associazioni hanno un ruolo fondamentale all'interno del Baccanale, perché permetteranno al pubblico di scoprire le innumerevoli sfaccettature che i ripieni possono esprimere, siano essi dolci o salati.

L'illustratore del Baccanale 2022 è Joey Guidone, giovane ma affermato artista piemontese, cui sarà dedicata la mostra 'Viaggio al centro dei ripieni': le sue opere coloreranno i portici di Piazza Gramsci per tutta la durata della manifestazione. Tornano anche i Palchi del Gusto, vere e proprie vetrine temporanee dei prodotti delle imprese del territorio, che apriranno il loro "sipario" su tre delle principali piazze cittadine, mentre 45 tra ristoranti, osterie e agriturismi hanno messo a disposizione la loro esperienza e creatività per esplorare i "Ripieni", proponendo le proprie ricette nei tradizionali menu a tema. (ANSA).