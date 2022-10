Covid: balzo di casi in Emilia-Romagna, sono 4.508

Sono 4.508 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, su un totale di 12.082 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Un nuovo balzo di contagi negli ultimi giorni. Secondo il bollettino giornaliero della Regione, i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 21 (due in più rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 789 (55 in più rispetto a ieri).

Si contano infine sette nuovi morti, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi: due in provincia di Parma, una donna di 99 anni e un uomo di 80 anni, uno in provincia di Reggio Emilia, una donna di 79 anni, uno in provincia di Modena, un uomo di 70 anni, poi un 77enne nel Ferrarese e due donne di 92 e 100 anni nel Ravennate.

Complessivamente i casi di infezione attiva sono 31.579, il 97,4% dei quali in isolamento a casa.