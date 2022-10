Legali Gianluca Vacchi: notizie false e realtà manipolata

(ANSA) - BOLOGNA, 04 OTT - "Il dottor Gianluca Vacchi, tramite i propri avvocati, con riferimento alle notizie pubblicate ieri dai principali quotidiani nazionali, riprese in seguito anche da altre testate, si vede costretto a reagire all'ennesimo attacco mediatico mosso nei suoi confronti. Ancora una volta i giornali hanno pubblicato e commentato, con grande superficialità, notizie che sono state maliziosamente distorte dopo averle ricavate, tra l'altro, da documenti riservati di un processo in corso". Lo scrivono in una nota i legali dell'imprenditore e influencer, dopo le notizie di stampa sulla causa di lavoro con la sua ex collaboratrice domestica, durante la quale ha testimoniato la sua ex compagna Giorgia Gabriele.

Vacchi, spiegano i legali, "non intende subire passivamente questi continui attacchi. La pubblicazione di titoli quali 'Gianluca Vacchi e la colf licenziata, l'ex fidanzata Giorgia Gabriele conferma le accuse della governante licenziata e lo mette nei guai' costituisce un'intollerabile manipolazione della realtà, trattandosi di affermazioni del tutto disancorate dalla verità processuale e sostanziale dei fatti. Ed è del tutto falso che la signora Giorgia Gabriele abbia confermato o mosso qualsivoglia accusa nei confronti del dottor Vacchi con il quale, peraltro, ha tuttora un ottimo rapporto. È estremamente grave, inoltre, che tutto ciò avvenga attraverso una palese violazione del segreto istruttorio". Per questi motivi Gianluca Vacchi "agirà per accertare la responsabilità di tutte le persone che, evidentemente, hanno un interesse a danneggiare ingiustamente la sua immagine pubblica e privata". (ANSA).