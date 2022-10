Il Quartetto Schumann ospite di Ferrara Musica il 4 ottobre

(ANSA) - FERRARA, 03 OTT - Dopo il grande successo dei primi appuntamenti dedicati alla musica sinfonica, la stagione di Ferrara Musica prosegue con la sezione cameristica nel segno del Romanticismo. Martedì 4 ottobre alle 20.30 il Quatuor Schumann sarà ospite per la prima volta del Teatro Comunale "Claudio Abbado" con il violino di Maya Kadosh, la viola di Christoph Schiller, il violoncello di François Guye e il pianoforte di François Killian: in programma due capolavori assoluti come il Quartetto Op. 47 di Robert Schumann e il Quartetto Op. 25 di Johannes Brahms.

Un concerto organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Ferrara, dove François Guye ha tenuto un master di musica da camera durante lo scorso anno accademico. "Che felicità comunicativa! E soprattutto, che felicità sonora: il Quartetto Schumann ci offre una trama sonora ideale, calda, piena, che unisce chiarezza e omogeneità": è solo una delle tantissime recensioni di riviste specializzate ottenute dal gruppo dopo l'uscita del loro primo disco che in rapida successione ha poi ottenuto il Choc du Monde de la Musique e il Diapason d'or e recensioni entusiastiche un po' in tutta Europa.

Composto da rinomati solisti da camera, il Quartetto Schumann si è rapidamente affermato come una delle migliori formazioni cameristiche: l'originalità dell'approccio e la profondità delle sue interpretazioni, gli garantiscono un grande successo in ogni apparizione. I due brani in programma a Ferrara sono stati composti entrambi pensando a Clara Wieck, moglie di Schumann dal 1840 e una delle pianiste più importanti dell'era romantica: il primo, del 1842, pensando espressamente alle qualità di interprete di Clara; il secondo risente invece della devozione che Brahms nutriva per lei, divenuta nel frattempo vedova di Schumann, prima interprete al pianoforte nell'esecuzione del 16 novembre 1861 ad Amburgo. Biglietti da 3 a 25 euro, gratuito per allievi e docenti del Conservatorio "Frescobaldi" di Ferrara.

