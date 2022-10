Dodi Battaglia chiude a Bologna il tour 'Inno alla Musica'

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Dodi Battaglia chiuderà nella sua Bologna il 4 ottobre, festa del patrono della città San Petronio, l''Inno alla Musica Tour 2022' che lo ha visto protagonista in molte città italiane. Il concerto si terrà in piazza Maggiore con ingresso libero. Il 23 ottobre si terrà invece il 'DB Fan Club Day' al Forte Nugent a Pastrengo (Verona) dove l'artista incontrerà il pubblico in due eventi nella stessa giornata, dopo il 'Dodi Day' del 2018 a Bellaria Igea Marina (Rimini), dove ci fu anche l'ultima esibizione in duetto con Stefano D'Orazio con i brani contenuti nel 45 giri di recente pubblicato da Azzurra Music in un'edizione realizzata e curata insieme a Tiziana Giardoni D'Orazio,.

"Staremo insieme dalle 17 un paio d'ore - dice Battaglia - ore durante le quali potremo chiacchierare, ma anche cantare insieme i brani che più amiamo. Non mancherà un primo 'assaggio' del mio nuovo spettacolo teatrale intitolato 'Nelle mie corde', che debutterà il 9 novembre al Teatro Lirico di Milano. Sarà presente Eleonora Lombardo, l'attrice che mi affiancherà in questa nuova avventura". (ANSA).