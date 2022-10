Dieci itinerari cicloturistici per scoprire il Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 03 OTT - Dieci itinerari cicloturistici, tutti accessibili dal sito del Turismo del Comune di Ravenna: proposte rivolte ai visitatori ma anche ai ravennati, per apprezzare dalle due ruote le bellezze monumentali e naturalistiche della città e dell'intero territorio comunale e provinciale. Si va dall'itinerario di Classe, che con 14 chilometri garantisce a tutti un incontro con la storia e la natura, fino a quello più impegnativo, della durata di 138 chilometri, che porta all'interno del Parco del Delta del Po.

I percorsi sono consultabili sul sito del Turismo al link: https://bit.ly/raciclotur. Di ogni itinerario sono indicati punto di partenza, grado di difficoltà, lunghezza, stagionalità e una descrizione testuale. È possibile inoltre scaricare i percorsi in GpX e Kml e sono presenti mappe, video e foto. Oltre che attraverso il web, gli itinerari saranno promossi anche su riviste di settore e canali televisivi.

"La bicicletta - sottolinea l'assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini - è il primo simbolo della mobilità sostenibile, una vera risorsa contro le emissioni di CO2 e al contempo uno strumento per la salute dei cittadini e per il turismo in genere. L'uso della bicicletta in questi anni ha avuto un vero e proprio incremento e tra i 'turismi ambientali' quello ciclabile è il più avanzato, quello che può rappresentare un vero e proprio traino per cambiare le abitudini". "Siamo molto soddisfatti - aggiunge l'assessore al Turismo e allo Sport Giacomo Costantini - della realizzazione di questi percorsi, che portano alla scoperta del nostro territorio attraverso un'esperienza completamente sostenibile. Gli itinerari non toccano solo il centro storico, ma si spingono fino al nostro splendido entroterra senza dimenticare i lidi; inoltre sono stati pensati sia per i ciclisti più esperti, ma anche per soddisfare famiglie e semplici appassionati". (ANSA).