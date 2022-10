Covid: in Emilia-Romagna casi sotto 2mila, intensive stabili

Sono 1.960 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su poco più di 10.600 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 49,5 anni. Sono stabili i ricoveri Covid nelle terapie intensive, dove si registra un paziente in più da ieri per un totale di 23, mentre negli altri reparti i positivi sono aumentati: sono 725, 40 degenti in più da ieri. Tre i decessi segnalati oggi dal bollettino della Regione, riferiti ai giorni scorsi. I casi di infezione attiva sono 26.972, dei quali il 97,2% in isolamento a casa.