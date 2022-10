Mostra Elisabetta Sirani 'coinvolge' ufficio sindaco Vignola

(ANSA) - MODENA, 01 OTT - Coinvolge anche l'ufficio del sindaco di Vignola la mostra su Elisabetta Sirani, una delle figure artistiche più importanti della Bologna del Seicento (1638-1665), promossa da Ossimoro Galleria d'arte di Spilamberto in occasione del ventesimo anno di attività. Curata da Sergio Bianchi, la mostra si articola fino al 23 ottobre in due sedi: nell'ufficio del sindaco è possibile vedere un capolavoro della pittrice, 'Le Tre Virtù', firmato e datato 1664, recentemente esposto alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, mentre negli spazi della Galleria d'arte a Spilamberto sono esposti cinque suoi dipinti, tra cui una Maddalena, firmata e datata 1658, e una Cleopatra, esposta nel 2021 a Palazzo Reale di Milano. Ad introdurre la ricerca di Elisabetta Sirani sarà proposto in Galleria un capolavoro del padre, Giovanni Andrea Sirani, allievo di spicco della bottega di Guido Reni.

"In vent'anni di antiquariato - dice Bianchi - ho avuto la fortuna ed il privilegio di acquisire e trattare tre importanti dipinti realizzati dalla pittrice bolognese che, nella sua breve parabola esistenziale (muore a soli 27 anni), è stata in grado di imporsi all'interno della Scuola bolognese, ritagliandosi un ruolo da protagonista. Per la mostra, queste tre opere fanno ritorno in Galleria, insieme ad altri tre dipinti della stessa Elisabetta e del padre Giovanni Andrea Sirani, tutti provenienti da collezioni private". "Con l'intento di rendere disponibile a tutti l'opera che rappresenta La Giustizia, la Carità e la Prudenza, dopo un positivo confronto con la Soprintendenza, proprio quest'anno, abbiamo deciso di trasferire il quadro da un ufficio normalmente non aperto al pubblico all'ufficio del sindaco - aggiunge Emilia Muratori, sindaco di Vignola - Non appena la pandemia lo ha concesso, abbiamo deciso di aprire alle visite guidate la casa comunale, l'ottocentesca Villa Tosi Bellucci, di cui il quadro della Sirani rappresenta la maggiore attrazione". (ANSA).