'Sonata per fotogrammi berlinesi' racconta la città nel 1989

(ANSA) - IMOLA, 30 SET - 'Sonata per fotogrammi berlinesi' è il fotofilm di Massimo Golfieri che sarà presentato domenica 2 ottobre (ore 18 e 21) all'Auditorium Nuova scuola di musica Vassura Baroncini di Imola, sonorizzato dal vivo con musiche originali dal sassofonista e flautista Eugenio Colombo, dalla vocalist Sabina Meyer e dal contrabbassista Roberto Bartoli. E' una produzione originale dell'assessorato alla Cultura del Comune di Imola in collaborazione con il Combo Jazz Club e Jazz Network, inserita nella 13/a edizione di Ddt Diversi Dirompenti Teatri dedicato quest'anno al tema dei 'Muri'. Si tratta di un fotofilm realizzato con fotografie, colorate successivamente e raccolte in sequenza. Si sviluppa come un racconto fotografico e musicale sulla città di Berlino Ovest ed Est nei giorni della sua storica riunificazione nel novembre 1989, e si offre come reportage su uno spazio/tempo ben scandito, una realtà aumentata "con i colori della Memoria". È un documentario "dalla grana pittorica, una sinfonia di grigi, colorazioni manuali con antiche tecniche e interventi digitali, sfida alla nitidezza della cronaca istantanea". Protagonisti di questa storia i berlinesi, la gente nel Mercatino dei Polacchi a Potsdamer Platz, le persone colte di sfuggita dal treno sui marciapiedi delle stazioncine dell'Est, l'ultimo cambio della guardia dei temibili militari della Ddr, certi luoghi del potere svuotati da un momento all'altro della propria aura sovrana e tirannica, i visi commossi delle persone sotto la pioggia nel giorno dell'apertura ufficiale del muro davanti alle porte di Brandeburgo, la prima passeggiata sul viale Unter den Linden dopo tanti anni. Quegli istanti restano testimonianza sulla pellicola, quando molti si illusero che quello sarebbe stato l'ultimo muro. Come in un vecchio film, le immagini che scorrono sono accompagnate dalla musica dal vivo, rafforzando assieme la magia del racconto. (ANSA).