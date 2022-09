L'mdi ensemble all'auditorium San Romualdo a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 29 SET - Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna 'Cherubini per sempre', Sabato 1 ottobre alle 19 all'auditorium di San Romualdo di Ravenna, promossa dall'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Protagonista il gruppo cameristico mdi ensemble, del quale fanno parte anche musicisti nel cui percorso c'è l'esperienza nell'orchestra fondata da Riccardo Muti nel 2004. Altro esempio, dunque, di ponte fra Conservatorio e mondo professionale, un'esperienza di formazione che accompagna le eccellenze della nuova generazione sulla scena musicale, da sempre nel dna della Cherubini i cui membri cambiano ogni tre anni. L'ensemble mdi, formato da Sonia Formenti al flauto, Paolo Casiraghi al clarinetto, Elia Leon Mariani al violino, Paolo Fumagalli alla viola e Giorgio Casati al violoncello, è stato costituito a Milano nel 2002 e la sua dedizione alla musica contemporanea è stata riconosciuta l'anno scorso con l'assegnazione del Premio Abbiati dedicato a Mario Messinis.

Il programma che verrà presentato a San Romualdo comprende musiche del secondo Novecento, di Salvatore Sciarrino, Stefano Gervasoni e Luciano Berio. Del settantacinquenne compositore palermitano saranno eseguite Omaggio a Burri per flauto, clarinetto e violino del 1995, la Canzona di ringraziamento per flauto del 1985 e Codex purpureus per trio d'archi del 1983. Poi di Stefano Gervasoni (60 anni di Bergamo) l'mdi ensemble suonerà 'An quasi una serenata, con la complicità di Schubert' per flauto, clarinetto e trio d'archi del1990; mentre di Luciano Berio la Glossa per clarinetto e viola del 1997 e Les Mots per violoncello scritto, invece, nel 1979. (ANSA).