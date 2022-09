Bologna: Corvino 'Fenucci voleva anche l'area tecnica'

Un testo per chi ama il Bologna calcio, un'analisi approfondita e critica con i numeri della gestione di società e squadra da parte dell'ad Claudio Fenucci e di Marco Di Vaio. 'Caro Saputo il Bologna merita molto di più' (Gianni Marchesini Edizioni, pp. 64, 11,90 euro) è il volume realizzato da Gianni Marchesini, con il contributo di Alberto e Adalberto Bortolotti, tre giornalisti che, sommando le età, da 180 anni tifano per i rossoblù, da 150 se ne occupano professionalmente e sono delusi per i risultati degli ultimi sette anni, da quando, dopo la promozione in A, il presidente canadese prometteva il ritorno in Europa.

In sette anni, invece, sottolineano gli autori, è stata guadagnata una sola posizione in classifica. Il libro evidenzia come la proprietà, la quarta più ricca del calcio italiano, pur investendo 216 milioni, abbia accumulato sette bilanci negativi e il decimo posto come miglior piazzamento. I parametri (spettatori, abbonati, introiti da diritti tv e monte ingaggi) sarebbero da nono posto e allora la domanda che si pone è: perché la squadra chiude al tredicesimo? In sette anni sono stati cambiati cinque allenatori e quattro direttori tecnici, sul mercato sono stati spesi 100 milioni per guadagnare solo una posizione e quattro punti in classifica. E il settore giovanile, che ha conquistato uno scudetto Under 17, investe poco. Il libro raccoglie infine un'accusa inedita e esplicita. Arriva dall'ex dirigente Pantaleo Corvino, allontanato dopo meno di un anno e mezzo: "Fenucci - dice Corvino intervistato da Alberto Bortolotti - voleva occuparsi anche dell'area tecnica". (ANSA).