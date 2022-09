Il Teatro Comunale di Bologna nell'ex hub vaccinale in fiera

Cantanti e orchestrali al posto di medici e infermieri, musica invece che vaccini: il Bologna Congress Center - Exhibition Hall, vale a dire l'ex hub vaccinale nel quartiere fieristico di Bologna, sarà la nuova sede per i prossimi quattro anni (dal 2023 al 2026) del Teatro Comunale di Bologna per permettere gli annunciati lavori di ristrutturazione della settecentesca struttura di Piazza Verdi.

Lo ha annunciato il sindaco di Bologna e presidente della Fondazione, Matteo Lepore, assieme al sovrintendente del teatro, Fulvio Macciardi, e al direttore generale di Bologna Fiere, Antonio Bruzzone. Il trasferimento avverrà nei primi giorni di gennaio e, dopo un mese di prove ed eventuali miglioramenti, la struttura potrà ospitare la stagione d'opera e balletto 2023 con un cartellone (che verrà annunciato nei prossimi giorni) appositamente pensato per un palcoscenico di circa 600 metri quadrati ma privo della torre scenica.

Quindi tutti gli spettacoli saranno realizzati con scene che dovranno essere spostate orizzontalmente e non verticalmente come avviene di solito. La prevista apertura con l'attesissimo Rosenkavalier di Richard Strauss messo in scena da Damiano Michieletto verrà dunque ancora una volta rimandata. La nuova sala teatrale - è stato spiegato - avrà una platea con un declivio costante per permettere una visione ottimale da parte dei 989 spettatori che potrà ospitare. All'esterno del padiglione verrà invece realizzato una sorta di village in grado di accogliere il personale del teatro (cantanti, orchestra, coro e tecnici). Il trasloco in Piazza della Costituzione avverrà dopo l'ultima recita dell'opera di Wagner, Lohengrin, in programma il 20 novembre.

Per le recite di Traviata, l'opera di Giuseppe Verdi già programmata per dicembre, si è trovata la 'soluzione ponte' dell'Europauditorium (dove il Comunale aveva già svolto la stagione 1980/81 quando subì un'altra importante ristrutturazione), la sala congressi della Fiera che già ospita una propria stagione teatrale. (ANSA).