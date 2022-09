Ferretti: a Monaco annuncia nuove acquisizioni

Ferretti Group annuncia l'acquisizione di due società parte della catena di fornitura: Masello Srl e Fratelli Canalicchio SpA. La prima, con sede a Fano, è un'azienda con una profonda esperienza nell'arredamento in legno per yacht e ha recentemente lanciato un servizio innovativo di assemblaggio a bordo. Fratelli Canalicchio SpA, con sede a Narni, è specializzata nella realizzazione degli esterni statici e dei sistemi cinetici automatici degli yacht.

Al 2021 i ricavi combinati delle due società ammontano a circa 13 milioni di euro. Grazie all'integrazione con Ferretti Group, si prevede che al 2025 le due società fattureranno circa 30 milioni. "Abbiamo portato a termine queste due operazioni perché l'acquisizione del controllo di un fornitore strategico garantisce stabilità e affidabilità, migliora le performance industriali e l'insourcing di competenze. Siamo convinti che l'integrazione a monte ci permetterà di esprimere ancora più qualità, ottimizzando costi e tempi", ha detto Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group.

Le acquisizioni sono state annunciate al Monaco Yacht Show, dove Ferretti ha presentato due world première, CRN M/Y RIO e Riva 130' Bellissima, oltre a Custom Line 140'. (ANSA).