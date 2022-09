'Una storia sensazionale' racconta il sito Unesco di Modena

(ANSA) - MODENA, 26 SET - Visite guidate al buio per "percepire" in modo insolito piazza Grande e i suoi monumenti, dialoghi tattili con le figure che popolano il Lapidario del Duomo, itinerari inclusivi nei diversi modi di vedere, viaggi nel tempo con le immagini e in mondi diversi attraverso le parole, e un grande abbraccio finale. È "Una storia sensazionale", quinta edizione di "Modena patrimonio mondiale", la festa del sito Unesco che si svolge dal 30 settembre al 2 ottobre con visite guidate, itinerari, incontri, animazioni e giochi all'insegna dell'inclusione e dell'accessibilità per tutti.

Progettata dal Coordinamento Sito Unesco del Museo Civico, in collaborazione con i Musei del Duomo e con il Comune di Modena (settori Cultura e Promozione della città), la Festa del Sito Unesco - del quale fanno parte la Cattedrale, la Ghirlandina e piazza Grande - vuole diffondere e condividere la conoscenza delle ricchezze storiche e culturali del complesso monumentale dichiarato Patrimonio mondiale dell'umanità nel '97. L'edizione 2022, che punta in modo particolare sull'inclusione e l'accessibilità, nasce nell'ambito di un progetto che il Coordinamento del Sito Unesco ha intrapreso negli ultimi anni per facilitare la visita al sito "non con interventi strutturali impattanti ma favorendo un approccio alla visita multisensoriale e informativo in grado di aprire l'accesso a tutti, nella convinzione che se un patrimonio è davvero dell'umanità, nessuno ne debba essere privato".

La manifestazione si aprirà venerdì alle 10, nel Corridoio dei passi perduti, con la presentazione dell'opuscolo "Di tutti, per tutti', prontuario inclusivo che contiene indicazione sulla mobilità possibile nel sito e nei dintorni, una mappa in rilievo per una ricognizione tattile e un qr-code che rimanda a uno spazio web con guida e informazioni sui percorsi, utili soprattutto alle persone con disabilità visiva. Saranno presentate anche le anteprime di una guida multisensoriale, per trasmettere le diverse percezioni e sensazioni che ogni visitatore può provare nel Sito, e della campagna di sensibilizzazione "Patrimonio dell'umanità. Vivilo a regola d'arte", che mira a rendere tutti protagonisti della cura dei monumenti. (ANSA).