Energia: Savorani; è fuori controllo, un problema per noi

"Noi in questo momento ci troviamo con l'energia fuori controllo e per un mondo di manifatturieri esportatori è un problema. Ma è in crisi anche il concetto di transizione. La sostenibilità si fa quando c'è una sostenibilità economica in partenza". Sono parole del presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, che questa mattina ha tagliato il nastro della 39/a edizione del Cersaie, che si terrà nei padiglioni di BolognaFiere fino al 30 settembre. All'inaugurazione anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.

Ad aprire il Cersaie il convegno 'Manifattura ceramica: sostenibilità e risposte alla crisi energetica', che ha visto anche la partecipazione in videocollegamento del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Al Cersaie sono presenti 624 espositori, il 38% dei quali esteri, provenienti da 26 nazioni. "Abbiamo tutto pieno - ha sottolineato Savorani -, sia come espositori sia a livello di presenze, gli hotel sono tutti pieni, da Rimini a Reggio Emilia, dopodiché speriamo che comprino tante piastrelle". (ANSA).