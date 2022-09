Ciclismo: Pogacar e Alaphilippe annunciati al Giro Emilia

Sabato primo ottobre con partenza da Carpi (Modena) e arrivo a Bologna al Colle di San Luca, si corre la 105/a edizione del Giro dell'Emilia Granarolo di ciclismo, organizzata dal gruppo sportivo Emilia. Sono iscritte 25 squadre con 16 world team e tra i corridori sono annunciati Tadej Pogacar, vincitore di due edizioni del Tour de France, l'ex campione del Mondo Julian Alaphilippe, il portoghese Almeida, lo spagnolo Ayuso, il colombiano Uran, il danese Fulglsang, i britannici S.Yates e Gheoghegan Hart, l'olandese Gesink, autore della doppietta 2009-2010 e tre che potranno puntare al bis: Alexander Vlasov, primo nel 2020, Jan Bakelants (2015) e Nairo Quintana (2012). In gara anche Foss, norvegese iridiato a cronometro, oltre che il campione italiano Filippo Zana e il bolognese Lorenzo Fortunato.

Corsa in preparazione al Giro di Lombardia, ultima classica Monumento dell'anno, il Giro dell'Emilia presenta un arrivo molto impegnativo con la salita finale di San Luca da percorrere cinque volte. Contestualmente alla prova maschile si correrà anche la nona edizione Giro dell'Emilia - Bper Banca per Donne Elite. (ANSA).