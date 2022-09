Aggredisce e tenta abusare di una donna, fermato a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - La polizia a Bologna ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale nei confronti di un 38enne, originario della Tanzania. Lo riferisce la questura.

In base a quanto accertato, l'uomo, ieri mattina intorno alle 5, come riportato dall'edizione bolognese de Il Resto del Carlino che ha dato notizia dell'aggressione, ha sorpreso alle spalle una giovane 30enne che stava rincasando in via Riva Reno: l'ha spinta nell'androne del condominio e ha tentato di abusare di lei. Le sue grida di aiuto hanno attirato l'attenzione di una vicina di casa che ha chiamato il 113.

Il 38enne è fuggito, perdendo il portafogli e il telefono cellulare, subito acquisiti dagli agenti che hanno trovato una sua fotografia poi riconosciuta dalla vittima. Mentre la 30enne è stata accompagnata per accertamenti in ospedale, per lei sette giorni di prognosi, sono scattate le ricerche in città e ieri sera, intorno alle 22, un agente libero dal servizio ha riconosciuto il 38enne in Piazza San Francesco. L'uomo, con precedenti di polizia, sul collo e sulla mano aveva dei graffi riconducibili all'aggressione del mattino: è stato quindi sottoposto a fermo e accompagnato in carcere. (ANSA).