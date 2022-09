Sono 1.595 i nuovi casi di positività al Coronavirus, riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 7.501 tamponi. E' morta una persona, un uomo di 91 anni in provincia di Modena. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva: nei reparti della Regione ci sono 18 pazienti, due in meno di ieri. Sono invece 5 più di ieri, ovvero 574, i positivi negli altri reparti Covid. I casi attivi salgono a quasi 17mila, il 96,5% a casa senza o con pochi sintomi.