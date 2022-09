Camera: in Emilia-Romagna affluenza al 23,5% alle 12

(ANSA) - BOLOGNA, 25 SET - Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato in Emilia-Romagna il 23,5% circa degli aventi diritto, con dati provenienti da 329 Comuni su 330.

Alla precedente tornata elettorale aveva votato il 22,7% degli elettori.

In regione sono chiamati al voto complessivamente tre milioni e 328mila cittadini. Votano in 4.529 seggi per eleggere 43 parlamentari, 29 alla Camera e 14 al Senato. I seggi sono aperti oggi fino alle 23. Poi inizierà lo scrutinio. (ANSA).