Protezione civile: al via due giorni di formazione in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - Due giorni, oggi e domani 24 settembre, dedicati all'addestramento e alla formazione di volontari e operatori della Protezione Civile, per assistere sempre meglio la popolazione in caso di emergenza, animali compresi. L'iniziativa, che si svolge nella sede della Consulta provinciale di Bologna e di Federgev, in via del Rosario 2, è organizzata dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e dall'assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.

In un'ampia area, è stato allestito un campo con 11 moduli a disposizione dei partecipanti, dove vengono presentati e testati mezzi e attrezzature per fronteggiare le situazioni di calamità sul territorio regionale e nel resto del Paese. Sono due le principali novità a livello nazionale: la Colonna mobile dell'Emilia-Romagna, unica in Italia, infatti si è arricchita di moduli dedicati al soccorso degli animali, con cucce, gabbie e strutture per il loro ricovero in piena sicurezza, e del Nisap, il Nucleo di intervento a supporto dell'assistenza alla popolazione; si tratta di un modulo speciale per dare risposte agli aspetti più critici e delicati che coinvolgono le persone nelle prime fasi dell'emergenza.

La Colonna mobile dell'Emilia-Romagna, grazie a finanziamenti statali e donazioni privati nell'ambito dell'emergenza covid, può ora contare sul rinnovamento di un suo importante segmento.

Nella due giorni, sono in programma diversi tavoli tecnici e sopralluoghi per provare i mezzi e le attività. (ANSA).