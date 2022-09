Philip Morris, parte l'attività del centro di formazione

Entrano nel vivo le attività del Philip Morris Institute for manufacturing competences (Imc), il nuovo centro per l'alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0 inaugurato lo scorso giugno nel polo produttivo di Crespellano (Bologna). È partito il percorso formativo 'Digital transformation capabilities intro package', la prima iniziativa di Imc aperta al territorio, nell'ottica di una proposta formativa rivolta non solo alle persone che lavorano nelle affiliate internazionali di Philip Morris e nella sua filiera, ma anche a tutto il mondo economico, imprenditoriale, dell'istruzione e della formazione, locale e nazionale.

La prima giornata formativa, realizzata in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro e con Bi-Rex, 'Competence Center Industria 4.0', è stata dedicata alle competenze relative alla trasformazione digitale e all'analisi dei dati in un contesto produttivo. L'obiettivo è contribuire a sviluppare le conoscenze nell'ambito di temi che spaziano dalla trasformazione digitale all'Internet delle cose, con un'attenzione particolare all'applicazione di queste competenze in un contesto aziendale.

Hanno aderito oltre 50 rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale emiliano-romagnolo, con la partecipazione, tra gli altri, di Università di Bologna, Bi-Rex, Tim, e rappresentanti di Philip Morris manufacturing & technology Bologna.