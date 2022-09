Mattia Petrilli e André Gallo alla Sala Mozart di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - La sezione autunnale della rassegna concertistica dell'Accademia Filarmonica di Bologna, Il Sabato all'Accademia, prende il via il 24 settembre alle 17 alla Sala Mozart con il duo composto dal flautista Mattia Petrilli e dal pianista André Gallo. Questo scorcio di stagione della storica rassegna comprende sei appuntamenti fino al 3 dicembre.

Nel primo di questi, Petrilli, primo flauto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e membro dell'Orchestra Mozart, e Gallo, docente alla prestigiosa Accademia Pianistica Incontri con il Maestro di Imola (dove si è formato), saranno impegnati in un programma di musiche di Gieseking, Poulenc, Milhaud e Widor. Del celebra pianista franco-tedesco verrà presentata la Sonatina per flauto e pianoforte del 1935, l'unica sopravvissuta; di Francis Poulenc il duo eseguirà invece la Sonata per flauto e pianoforte, composta all'inizio del 1957 e diventata immediatamente un classico del repertorio; di Darius Milhaud la Sonatina per flauto e pianoforte Op. 76 del 1922; di Charles-Marie Widor, infine, si potrà ascoltare la Suite per flauto e pianoforte Op. 34, risalente al 1877.

Gli altri appuntamenti della rassegna Il sabato all'Accademia saranno con il Caravaggio Piano Quartet (8/10), con il pianista imolese Francesco Maria Navelli (22/10), la clarinettista Mariafrancesca Latella in coppia con il pianista Roberto Arosio (5/11), con il duo violoncello e pianoforte costituito da Lorenzo Cosi e Alessio Enea (19/11) e con il violinista Francesco Senese e André Gallo (3/12). (ANSA).