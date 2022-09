Elezioni: E-R, al voto 3,3 milioni di persone in 4.529 seggi

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - Tre milioni e 328mila persone sono chiamate alle urne in Emilia-Romagna per le elezioni politiche.

Voteranno in 4.529 seggi per eleggere 43 parlamentari, 29 alla Camera e 14 al Senato. A differenza di quanto avveniva nelle scorse elezioni politiche, anche i 18enni voteranno per il Senato.

La Regione sul proprio sito internet, all'indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/elezioni (realizzato dall'Agenzia di informazione e Ufficio stampa della Giunta in collaborazione con l'Assemblea legislativa e con elaborazioni del Servizio statistico regionale) ha raccolto un po' di dati e curiosità sui candidati.

I pretendenti a uno dei 43 scranni parlamentari sono 404, 197 donne e 207 uomini. Hanno un'età media intorno ai 49 anni quelli in lizza per la Camera e di circa 56 anni quelli per il Senato: sei su dieci sono nati in regione, quasi il 3 per cento all'estero.

Tra i candidati, 79 sono (o sono stati) amministratori locali (sindaci, amministratori nei Comuni, nelle Province o Quartieri), 12 consiglieri o assessori regionali e 71 parlamentari italiani o europei, di cui 59 in carica: 58 quelli in corsa per una conferma alla Camera o al Senato. Sono 29 gli under 35 in corsa per la Camera (età minima per candidarsi 25 anni), mentre sono 51 gli under 50 in lizza per il Senato (età minima per candidarsi 40 anni).

Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23, lo scrutinio comincerà immediatamente dopo. (ANSA).