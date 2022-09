Covid: in Emilia-Romagna 1.526 casi, ricoveri in calo

Sono 1.526 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 8.800 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, età media 46 anni. In calo le persone ricoverate: nelle terapie intensive i pazienti Covid sono 20, tre in meno da ieri, mentre negli altri reparti i positivi sono 585, tra in meno. Il bollettino della Regione comunica sei decessi, tutti però riferiti ai giorni scorsi. Complessivamente i casi di infezione attiva sul territorio sono 16.277. Il 96% dei positivi è in isolamento domiciliare.