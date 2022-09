A Bologna i Cc ricordano il sacrificio di Salvo D'Acquisto

È stata celebrata questa mattina, a Bologna, la cerimonia in occasione del 79/o anniversario della morte del vice brigadiere Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare alla memoria per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. Dopo la messa officiata dal cappellano militare, don Giuseppe Grigolon, nella Caserma Manara di via dei Bersaglieri, il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, generale di brigata Massimo Zuccher, accompagnato da una rappresentanza di carabinieri in servizio e in congedo, ha deposto una corona di fiori al monumento dell'eroe, che si trova nel giardino di viale XII Giugno. L'opera, inaugurata il 19 marzo 2007, è stata realizzata dallo scultore bolognese Luigi Enzo Mattei.

