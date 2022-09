Sport: dopo stop di 2 anni torna 'Matti per il calcio Uisp'

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Matti per il calcio" torna dopo due anni di stop dovuto al Covid. La nota Rassegna nazionale di calcio per Centri di salute mentale organizzata dall'Uisp si terrà a Cesenatico dal 22 al 24 settembre.

Si svolgeranno complessivamente circa 30 partite di calcio no-stop nell'arco di tre giorni. E' prevista la partecipazione di nove squadre provenienti da varie regioni, ognuna delle quali formata da persone con disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa duecento persone attese. La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello Sport #BeActive, promossa dalla Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute spa.

"In queste giornate entra in campo soprattutto la gioia di vivere - commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - ovvero tanta passione ma soprattutto il piacere di sentirsi pienamente cittadini, senza subire stigma o pregiudizi legati al disagio mentale. Semplicemente per la bellezza di incontrarsi attraverso lo sport, il calcio, la pratica sportiva, e sentirsi a pieno titolo squadra, persone nella comunità".

Si giocherà nei campi di Gatteo a mare (via Rubicone 87), dove verranno allestiti 3 campi di calcio a 7, e le partite inizieranno giovedì 22 settembre alle 16. Venerdì 23 settembre tutte le squadre scenderanno in campo non stop, dalla mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 24 settembre si terranno le partite finali e le preniazioni. È in corso di realizzazione il calendario definitivo degli incontri.

Non era scontato tornare in campo con questa grande iniziativa, come ricorda Alessandro Baldi, responsabile nazionale del Calcio Uisp: "La pandemia ha reso molto difficile l'attività sportiva a livello locale e lo stesso vale per quella svolta dai centri di salute mentale. Matti per il Calcio sarà per noi la prima manifestazione nazionale di una stagione sportiva che speriamo possa essere il più normale possibile, una stagione finalmente di ripresa".

"Matti per il calcio" è una delle più affermate iniziative di sport e inclusione in Italia. (ANSA).