Premio Estense, sabato la scelta tra i 4 finalisti

(ANSA) - FERRARA, 22 SET - Si svolgerà sabato 24 settembre alle 17, al Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara, la cerimonia di premiazione dell'edizione 2022 del Premio Estense, con la proclamazione del vincitore e la consegna dell'Aquila d'Oro. L'Estense dal 1965 premia l'eccellenza del giornalismo italiano e contribuisce al dibattito sull'attualità e al confronto democratico sui principali temi dell'agenda pubblica.

La giuria tecnica - presieduta da Guido Gentili e composta da Giacomo Bedeschi, Michele Brambilla, Luigi Contu, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Giordano Bruno Guerri, Laura Laurenzi, Agnese Pini e Venanzio Postiglione - a fine maggio ha selezionato i quattro libri finalisti tra i 45 titoli candidati alla 58/a edizione: Marzio Breda con "Capi senza Stato. I presidenti della grande crisi italiana" (Marsilio), Dacia Maraini con "La scuola ci salverà" (Solferino), Maurizio Molinari con "Il campo di battaglia" (La Nave di Teseo) e Mirella Serri con "Claretta l'hitleriana" (Longanesi). I finalisti saranno protagonisti venerdì 23 di un talk show aperto a tutta la città e trasmesso in diretta streaming dalle 16 sul canale YouTube del Premio Estense. La giuria tecnica e quella popolare si riuniranno sabato alle 11 al Teatro Comunale per confrontarsi sui titoli in concorso ed esprimere la preferenza di voto. Anche quest'anno la parte pubblica della riunione (il confronto e la discussione delle due giurie, fino al momento della votazione) sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Premio Estense.

A Giovanna Botteri, inviata di guerra, è stato assegnato il 38/o 'Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell'informazione' dalla giuria presieduta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Gian Luigi Zaina, e composta da 7 imprenditori dei territori di Bologna, Ferrara e Modena (Marco Arletti, Gianna Bigliardi, Nicola Lamacchia, Gianluca Loffredo, Rudi Ricci Mingani, Andrea Panizza e Paolo Saini), con il parere favorevole della giuria tecnica. Botteri "ha dato un contributo importante all'analisi del conflitto in Ucraina e dello scenario internazionale".

Bper Banca è main sponsor del Premio Estense, ANSA e Rai Radio 1 sono media partner della 58/a edizione. (ANSA).