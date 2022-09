Musica:la Cherubini per le Giornate europee patrimonio culturale

(ANSA) - RAVENNA, 22 SET - L'arte, la storia e la musica si fonderanno il 24 settembre e il 2 ottobre al Museo Nazionale di Ravenna grazie ai gruppi cameristice dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che partecipa così alle Giornate europee del patrimonio culturale.

Nel primo appuntamento, il 24 settembre alle 21.15 nella sala del Refettorio, il Decimino di archi e fiati proporrà un un programma dedicato a musiche di Respighi (la suite Gli uccelli) e Spohr (il Gran Nonetto in fa maggiore op. 31). Il 2 ottobre, alle 11 e alle 18, nella sala della pittura del Cinquecento, il Quartetto Amouage eseguirà il Quartetto Op. 18 N. 4 di Beethoven. Quello dei Cherubini è un dono in musica a tutti i visitatori del Museo Nazionale, l'ingresso al Museo, infatti sarà al prezzo simbolico di 1 euro per l'apertura serale del 24 e gratuito per il 2 ottobre, come ogni prima domenica del mese.

Nella serata del 24, ma alle 20.30, sarà presentata alla città la Deposizione di Cristo nel sepolcro di Bartolomeo Coda, dipinto cinquecentesco di grande formato che era stato destinato a essere venduto all'estero ma sarà invece possibile ammirare nella sala dedicata alla pittura romagnola. (ANSA).