Cristina Zavalloni a Bologna con il FontanaMix Ensemble

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - La residenza autunnale del FontanaMix Ensemble FontanaMIX nell'ex Chiesa di San Mattia a Bologna, giunge all'apice il 24 e 25 settembre alle 20.30 con la proposta delle due azioni sceniche: "Lips, Eyes, Bang" per attrice/cantante, ensemble, audio e video in tempo reale di Luca Francesconi e "Anaïs Nin" del compositore olandese Louis Andriessen, scomparso a luglio dello scorso anno, con la voce di Cristina Zavalloni. L'evento fa parte delle Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days) e, come il resto della residenza, tende a valorizzare lo spazio che lo ospita mettendo in relazione musica e arte visiva.

Pur se molto diverse nel modo di concepire il rapporto con il visivo e con la parola, le due opere hanno entrambe una complicità casuale ma stimolante per i loro temi dell'immaginario collettivo antico e moderno: si tratta di due monogrammi femminili, due storie di donne dagli amori infelici, due icone femministe, due stessi temi tragici e drammatici come il rifiuto e l'abbandono (Virgilio) e l'incesto (Sofocle). In entrambe le azioni è il processo musicale, come diceva Luciano Berio (di cui Andriessen e Francesconi sono stati allievi), che tiene il timone della storia e della narrazione. "Anaïs Nin" di Louis Andriessen è un lavoro di teatro musicale che l'autore ha dedicato alla versatilità della voce di Cristina Zavalloni, da anni interprete ideale della musica del maestro olandese, che ne sarà anche la protagonista in questa ripresa bolognese assieme all'attrice e cantante Elizangela Torricelli e al FontanaMix Ensemble diretto da Francesco La Licata. (ANSA).