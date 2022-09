Covid: in Emilia-Romagna 1.555 nuovi casi, ricoveri in calo

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - In Emilia-Romagna sono 1.555 i nuovi casi di coronavirus, rilevati su poco più di 10.150 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, età media 48 anni.

Calano i ricoveri mentre si contano altri sette decessi che portano il totale dei morti con Covid da inizio pandemia a quota 18mila.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della regione sono 23, uno in meno da ieri, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 588 (11 in meno).

I casi di infezione attiva sono 15.940, il 96% in isolamento a casa perché senza sintomi o con sintomi lievi che non richiedono terapie ospedaliere. (ANSA).