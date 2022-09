Al Mei una 'figurina solidale' dedicata a Ivan Graziani

(ANSA) - FAENZA, 22 SET - E' dedicata a Ivan Graziani, cantautore scomparso l'1 gennaio 1997, la 'figurina solidale FanForever Card #20' che verrà presentata sabato 1 ottobre al Teatro Masini di Faenza in occasione del concerto-omaggio che vedrà protagonista il figlio Filippo nell'ambito del Mei, il Meeting delle etichette musicali indipendenti in programma dal 30 settembre al 2 ottobre. La tiratura della card è limitata a 300 copie e numerata, a sostegno di Fondazione Anffas Onlus Teramo. Ospiti della serata saranno Luca Madonia, targa Mei salla carriera, e Frida Bollani Magoni, targa Mei per il miglior esordio dell'anno.

Nella stessa serata tornerà con la sesta edizione il "Premio dei Premi", contest che riunisce i vincitori dei concorsi di canzone d'autore intitolati ad artisti italiani. A confrontarsi quest'anno saranno Daniele De Gregori per il Premio Bertoli, Isotta per il Premio Bianca d'Aponte, Milena Mingotti per il Premio Lauzi, Giulia Piccoli per il Premio Pigro Ivan Graziani, Lorenzo Santangelo per il Premio De André e Pietro dei Santini per il Premio Titta, il frontman ravennate di Titta e Le Fecce Tricolori. Ognuno dei partecipanti proporrà un brano proprio e una cover di un protagonista della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone. (ANSA).