Al Mast di Bologna, la fotografia come "capitale"

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Un artista e una storica della fotografia insieme per raccontare un progetto visivo e di ricerca, frutto di quattro anni di lavoro. Il risultato è la mostra "Image Capital. La fotografia come tecnologia dell'informazione", negli spazi espositivi del Mast di Bologna dal 22 settembre all'8 gennaio 2023.

Si tratta di un ambizioso progetto artistico, curato da Francesco Zanot, nel quale il fotografo Armin Linke e la storica della fotografia, ricercatrice dell'Università di Basilea, Estelle Blaschke approfondiscono la fotografia nei suoi innumerevoli utilizzi pratici e nella sua funzione di tecnologia dell'informazione.

La mostra, suddivisa in sei sezioni, esplora attraverso immagini, testi, video e altri materiali le diverse modalità con le quali la fotografia viene usata in ambito scientifico, culturale e industriale, fino all'esplosione della fotografia digitale: "Le immagini fotografiche - spiega Francesco Zanot - assumono un valore descrivibile come una vera e propria forma di capitale. Le grandi masse di immagini hanno acquisito un valore elevatissimo, conferendo a coloro che le possiedono e le gestiscono poteri sterminati. Nella società capitalista, la fotografia non domina soltanto l'immaginario, ma molto di più".

Il progetto è frutto della collaborazione internazionale tra la Fondazione Mast di Bologna, il Museum Folkwang di Essen, Centre Pompidou di Parigi e la Deutsche Borse Photograpy Foundation di Francoforte. È anche previsto un programma di eventi con ingresso gratuito su prenotazione, talk, proiezioni e attività didattiche legati ai temi della mostra. (ANSA).