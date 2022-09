Rapine a minorenni a Parma, due giovani arrestati

Hanno 21 e 22 anni, ma sono stati capaci di realizzare sei rapine con vittime altri giovani come loro. I colpi tutti messi a segno a Parma, parte nel centro storico, parte in alcuni aree verdi della prima periferia. Ora i carabinieri del nucleo radiomobile della città emiliana, su ordinanza del Gip, li hanno arrestati e portati in carcere. Secondo le indagini coordinate dalle Procura i due sarebbero gli autori di sei rapine avvenute tra maggio e giugno scorsi ai danni di ragazzi per lo più minorenni. I colpi fruttavano poche decine di euro ma i due non hanno esitato a minacciare le proprie vittime con un coltello e in un caso hanno anche brutalmente picchiato brutalmente un 15enne che aveva tentato di reagire fuggendo. I due ragazzi, uno italiano e l'altro tunisino, hanno al loro attivo già diversi precedenti. Ora si trovano nel carcere di Parma.