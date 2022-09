Il Teatro dei Mignoli omaggia Philip K. Dick e Blade Runner

(ANSA) - BOLOGNA, 21 SET - Quarant'anni fa, il 2 marzo del 1982, moriva Philip K. Dick, autore di opere di fantascienza dalle quali sono stati tratti molti film divenuti popolari. Tra questi il più conosciuto è sicuramente 'Blade Runner', del 1982, quattro mesi dopo la morte di Dick. In occasione dell'anniversario e a vent'anni dalla nascita del bolognese Teatro dei Mignoli, la compagnia ha messo in scena uno spettacolo a episodi che celebra da una parte l'opera di Dick e dall'altra la prima collina bolognese: i luoghi degli spettacoli sono infatti diversi per ogni episodio e si svolgono tutti nel verde dei colli, nel pieno della tradizione ventennale dei Mignoli di portare il teatro in luoghi insoliti, coinvolgendo realtà culturali, agricole e sociali come Collywood, il Maneggio Cavaioni, Villa Aldini, Archivio Zeta, oltre allo spazio Ai 300 scalini, gestito dal Teatro dei Mignoli dal 2014.

'Dangerous Days' è la nuova produzione, con drammaturgia e regia di Mirco Alboresi, che sabato 24 settembre, a partire dalle 9, approda al secondo episodio 'L'Oracolo', uno spettacolo itinerante per tre spettatori alla volta che partirà dalla base dei 300 scalini, in via di Casaglia 37, e condurrà il pubblico fino allo spazio Ai 300 scalini. Un percorso sensoriale, realizzato in collaborazione con Gabriella Salvaterra - SST Sense Specific Theatre. La drammaturgia è ispirata all'immaginario di Philip K. Dick, ai personaggi di Wirbur Mercer e all'utilizzo de I CHING, il libro dei mutamenti, conosciuto anche come I mutamenti Zhou, ritenuto il primo dei testi classici cinesi, utilizzato in diversi racconti e romanzi dall'autore. (ANSA).