Fridays For Future, venerdì sciopero globale anche a Bologna

Siccità, alluvioni, crisi energetica: "Di tutto ciò in campagna elettorale si parla poco, anzi le soluzioni sono peggio del male: riapriamo le centrali a carbone, facciamo nuovi gasdotti e nuovi rigassificatori. C'è uno scollamento totale tra una classe politica che dice certe cose e la realtà che urla tutt'altro, e noi questo scollamento vorremmo denunciarlo". Così Lorenzo Tecleme, giovane attivista di Fridays For Future Bologna nel presentare il prossimo sciopero globale a cui partecipa anche il capoluogo emiliano-romagnolo, con un corteo che il 23 settembre alle 16 partirà da Piazza Verdi per arrivare, verso le 19, in Piazza San Francesco attraversando il centro storico.

A livello globale i temi all'ordine del giorno saranno quelli dell'agenda climatica di Fridays For Future: il trasporto, ("pubblico, gratuito ed accessibile"), l'energia ("pulita, rinnovabile e stop al fossile"), il lavoro ("lavorare meno, lavorare tutt*"), l'edilizia popolare ("contrasto alla povertà energetica") e l'acqua ("un bene comune prezioso da tutelare").

Nella città di Bologna, si protesterà contro il Passante di Mezzo, opera pubblica di cui si discute da oltre vent'anni che prevede l'allargamento del tratto autostradale e tangenziale che collega Casalecchio a San Lazzaro e Borgo Panigale. "È un'infrastruttura completamente inutile - ha detto l'attivista Beatrice Trentin - e non va in nessun modo a risolvere il problema del traffico a Bologna". "Sappiamo benissimo - ha insistito - che allargare le autostrade non farà altro che portare altre macchine che continueranno a portare smog nelle nostre case". "Sono state inutili - ha concluso - tutte le richieste che abbiamo fatto al Comune di installare delle centraline per il rilevamento dell'inquinamento, il Comune continua a rifiutarsi. Evidentemente non c'è interesse nel monitorare ampiamente l'impatto sulla salute che questa opera sta avendo e avrà".