Covid: in Emilia-Romagna oltre 1.500 casi, intensive stabili

Sono 1.555 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su poco più di 10mila tamponi nelle ultime 24 ore. Età media 49 anni. Sono stabili le terapie intensive, con 24 pazienti Covid ricoverati, mentre negli altri reparti i positivi sono 599, in calo (14 in meno da ieri). Altri quattro i decessi registrati. In regione sono 15.750 i casi di infezione attiva, dei quali il 96% in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.

Agenzia ANSA Covid: E-R, anche i vaccini aggiornati dal medico di base - Emilia-Romagna Accordo siglato da Regione e sindacati (ANSA)