Auto contro scooter a Bologna, morta donna di 68 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 21 SET - E' morta una donna di 68 anni rimasta coinvolta ieri mattina, in zona Policlinico Sant'Orsola a Bologna, in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. Per cause al vaglio della polizia locale, che ha eseguito i rilievi, a bordo del mezzo a due ruote c'era la pensionata, residente a Bologna, che dopo l'impatto è finita a terra: soccorsa dal 118, è stata trasferita d'urgenza all'Ospedale Maggiore in condizioni apparse, fin da subito, gravissime.

Lo scooter, che stava percorrendo via Vizzani diretto in via Pelagio Palagi, all'incrocio con via Rocchi, per ragioni da chiarire, si è scontrato con l'auto che si trovava sulla stessa strada diretta verso via Venturoli. In base a quanto si apprende, nel rispetto delle volontà della 68enne, i familiari avrebbero deciso di donare i suoi organi. (ANSA).