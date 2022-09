Gdf sequestra 1.600 articoli contraffatti nel Bolognese

La guardia di finanza di Bologna, durante un evento per collezionisti e appassionati di biciclette, moto e auto d'epoca che si è svolto qualche giorno fa a Imola, ha sequestrato oltre 1.600 articoli contraffatti con simboli e loghi di case automobilistiche e anche non sicuri. Si tratta di portachiavi, adesivi, targhette e spillette metalliche. I militari della compagnia di Imola, durante l'accertamento, hanno denunciato due uomini, uno italiano e uno di origine francese, per contraffazione e ricettazione.