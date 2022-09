Covid: 731 nuovi casi in E-R; stabili terapie intensive

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Sono 731 - a fronte di 4.301 tamponi eseguiti - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati, nelle ultime ventiquattro ore, in Emilia-Romagna dove resta invariato, a quota 23, il numero dei ricoverati in terapia intensiva mentre aumenta di 26 unità, a quota 639, quello dei ricoverati negli altri reparti Covid.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 15.170, in calo di 439 unità rispetto a ieri: il 95,6% in isolamento a casa con con sintomi lievi o privi di sintomi. Le persone complessivamente guarite sono 1.167 in più mentre si registrano tre decessi: quelli di due donne di 69 e 98 anni nel Ravennate e di un uomo di 73 anni nel Forlivese. (ANSA).