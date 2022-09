Serie A: Udinese-Inter 3-1

(ANSA) - UDINE, 18 SET - L'Udinese ha battuto l'Inter 3-1 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 7/a giornata di Serie A e sale momentaneamente in vetta alla classifica, con 16 punti. I nerazzurri sono andati in vantaggio al 5' con Barella, ma al 22' un'autorete di Skriniar ha rimesso in equilibrio il risultato.

Nel finale della ripresa, i friulani hanno segnato due volte, con Bijol e Arslan, conquistando la quinta vittoria stagionale.

L'Inter resta a quota 12, con tre sconfitte incassate. (ANSA).