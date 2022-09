Morto 39enne in piscina hotel, non escluso malore dopo pasto

(ANSA) - RAVENNA, 18 SET - Un 39enne di origine magrebina è stato trovato morto questa notte all'interno della piscina di un hotel di Brisighella, nel Ravennate. Si pensa a un annegamento anche se non è escluso che l'uomo sia morto a causa di un malore giunto dopo un abbondante pasto.

Secondo quanto finora ricostruito dai Carabinieri della locale Compagnia, il 39enne stava partecipando a una festa assieme a diversi amici, perlopiù connazionali. Ed è stato proprio uno di loro che poco dopo la mezzanotte lo ha notato in acqua ormai privo di sensi e ha lanciato l'allarme. Gli operatori del 118 al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. (ANSA).