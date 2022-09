Arrampicata: Coppa Italia a Reggio, vince la 16enne Mabboni

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 SET - Terzo appuntamento nazionale 2022 con la Coppa Italia Lead, specialità dell'Arrampicata, disputato presso il Just Climb di Reggio Emilia. Protagonisti sono stati i giudici che hanno ribaltato la classifica di tappa al termine della gara maschile. Giovanni Placci è stato infatti retrocesso dal primo al terzo posto a causa dell'ultimo movimento sulla via di finale, dove pur avendo raggiunto una presa più alta degli avversari, lo aveva fatto utilizzando uno spit, ossia poggiando un piede sull'ancoraggio appena conquistato. Il successo nella tappa reggiana è quindi stato assegnato a Paolo Sterni, della Gravità Zero Trieste, autore di una scalata efficace e 'pulita'. Al secondo posto Giorgio Tomatis del Centro Sportivo Esercito.

In campo femminile terza vittoria consecutiva in Coppa Italia Lead per la giovanissima (16 anni) Alessia Mabboni, che con grande anticipo ha conquistato il trofeo nazionale. Con lei sul podio seniores la 18enne Savina Nicelli della Macaco Piacenza ed alla 24enne Ilaria Maria Scolaris della Sasp Torino. La 16enne della Crazy Center Prato è prima, ovviamente, anche nella classifica giovanile. (ANSA).