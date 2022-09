Ricatto hard per farsi dare soldi, denunciato un 24enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 SET - L'ha ricattata dicendole che se non avesse pagato, avrebbe diffuso un video porno dov'era protagonista. Ma è stato denunciato dai carabinieri. È successo a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima - una 60enne reggiana - aveva conosciuto un giovane tramite social network, del quale si era invaghita (anche se poi è stato scoperto che la foto del suo profilo era un 'fake') e intrattenendo con lui una relazione virtuale.

All'uomo, un 24enne straniero residente in provincia di Cremona, aveva pure mandato dei filmati di autoerotismo. La scorsa primavera, lui ha cominciato a fare richieste di denaro.

Prima mille euro con la scusa di un acquisto di un'autovettura, versati dalla donna innamorata. Poi, poco dopo, un'altra richiesta di altrettanti mille euro. Al diniego della signora, il ragazzo ha cominciato a minacciare di diffondere le sue immagini. La donna si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, rintracciando il presunto responsabile che dovrà rispondere delle accuse di truffa e tentata estorsione. (ANSA).