Maltempo: pioggia e forte vento,disagi a Cesenatico e Cervia

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - La pioggia che sta cadendo copiosa e il vento forte stanno causando disagi, sul litorale romagnolo a Cesenatico e Cervia dove si segnalano strade allagate e cadute di rami. Ieri la Protezione Civile regionale e l'Arpae hanno diramato una allerta 'arancione' per vento forte sulla costa della Romagna "A causa della pioggia battente e del vento forte, le raffiche stanno raggiungendo gli 80km/h - scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli - si sono verificate ingressioni marine sul Viale Carducci. É interdetto il traffico tra Viale Zara e Via Dante. Inoltre, il Vigili del Fuoco sono al lavoro su tutto il territorio per gestire situazioni critiche legati a tetti ed alberi. Raccomando a tutti la massima attenzione e prudenza - aggiunge rivolto ai suoi concittadini - uscite solo in caso di estrema necessità in attesa che la situazione si normalizzi".

A Cervia, viene spiegato sulla pagina Facebook del Comune, "la situazione è in rapido peggioramento. Si raccomanda di non uscire di casa, di non sostare nei seminterrati e nei piani terra nella zona del porto canale, piazzale Bianchetti e da Via Boito a via Mascagni, da Viale 2 giugno verso il mare. Si sta procedendo con la chiusura delle strade allagate e interessate da caduta rami. Non utilizzare auto o altri mezzi di trasporto, a causa della pericolosità delle strade e delle alberature".

Ieri l'Amministrazione comunale cervese aveva disposto, per oggi, la chiusura delle scuole ed era stato deciso sospendere la gara di triathlon dell'Ironman in programma oggi. Gli organizzatori, sulla base dell'andamento dell'emergenza meteo, si sono riservati di verificare se ci siano tutte le condizioni necessarie per effettuare la gara domani. (ANSA).