Covid: in E-R oltre 1.200 nuovi casi e due morti

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - Sono 1.263 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di oltre 10mila tamponi registrati.

Sono morte due persone: un uomo di 90 anni nel Parmense e una donna di 91 a Modena.

Con i casi attivi stabili attorno a 15mila, prosegue il calo dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono 21 pazienti (come ieri), mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 612, 14 in meno. (ANSA).