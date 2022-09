Baccanale 2022 di Imola sarà dedicato al tema dei 'ripieni'

(ANSA) - IMOLA, 17 SET - Si focalizza sul tema dei "Ripieni" l'edizione 2022 del Baccanale, rassegna dedicata alla cultura del cibo in programma a Imola dal 22 ottobre al 13 novembre.

L'illustrazione simbolo dell'iniziativa è stata disegnata dall'artista Joey Guidone: una fetta di torta che nasconde al suo interno una grotta, un "tesoro" da scoprire per gli esploratori muniti di torcia, alla ricerca dei segreti dei "ripieni" che normalmente si possono gustare ma non vedere.

Dal 2015 Guidone, nato a Ivrea nel 1985, lavora come illustratore freelance per riviste e giornali, agenzie pubblicitarie, editori, compagnie, istituzioni. Tra i suoi clienti Adobe, The New YorkTimes, The Economist, Die Zeit, The Wall Street Journal, Barilla UK, Feltrinelli. Uno degli ultimi lavori per Einaudi è la copertina del libro 'Autosole' di Carlo Lucarelli. Il festival di Gorizia 'èStoria' gli ha recentemente commissionato il manifesto del festival, dedicato quest'anno alle dittature in Europa nel novecento.

Chiarezza, semplicità, originalità sono i tre fattori chiave del suo approccio all'illustrazione: giocando liberamente con le metafore visive miscela i concetti sorprendendo l'osservatore e liberandolo dai rigidi confini del pensiero. Il suo stile sintetico ha un forte impatto comunicativo "con l'intento - spiega Guidone - di essere potenzialmente comprensibile a tutti, un'arte democratica che tutti capiscono al di là del contesto sociale e del background culturale. L'immagine non deve avere uno scopo decorativo, ma ci deve raccontare una storia". Una selezione dei suoi lavori realizzati negli ultimi anni sarà esposta nel portico di piazza Gramsci per tutto il periodo del Baccanale. (ANSA).