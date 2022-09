A Bologna 3mila persone al Bike Pride Bicipolitana

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - A Bologna la pioggia e il maltempo non hanno fermato il Bike Pride edizione Bicipolitana, partito alle 16 da piazza Lucio Dalla, accanto alla sede del Comune.

Prima della partenza, 500 partecipanti alla manifestazione, i primi ad essersi iscritti, hanno formato un grande '#hashtag', simbolo della Bicipolitana, con indosso le magliette dei quattro colori del logo della Bicipolitana (arancio, verde, azzurro e fucsia). Il corteo colorato di 3mila persone ha attraversato tutta la città per poi rientrare in piazza Lucio Dalla. (ANSA).