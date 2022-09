Sicurezza: Usmia a E-R 'forze armate gratis sui mezzi regionali'

Anche in Emilia-Romagna i militari delle forze armate, al pari delle forze dell'ordine, possano viaggiare gratis sui mezzi di trasporto regionali, anche per andare incontro alla crescente necessità di sicurezza a bordo: la richiesta è stata fatta dal sindacato sindacato Usmia Interforze durante l'incontro a Bologna con l'assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, Paolo Calvano.

Usmia era rappresentato da Alfonso Montalbano per i Carabinieri, Carlo Iacobelli e Raffaele Braccio per l'Esercito.

E' stato affrontato, spiega una nota, anche il tema della mancanza di bandi che possano facilitare l'acquisto di una prima casa per i militari, "carenza che influisce sulla stabilizzazione delle famiglie in questa regione". In ultimo si è parlato della possibilità, a livello regionale, di un riconoscimento di punteggi per l'accesso agli asili nido e dell'opportunità di poter sfruttare alcuni locali delle grandi caserme, che, "con dei minimi investimenti, potrebbero diventare asili non solo per i figli degli appartenenti alle forze armate, ma fruibili da tutta la cittadinanza". L'assessore Calvano, spiega Usmia, "si è reso disponibile a valutare ogni possibile collaborazione" e le istanze emerse dall'incontro, saranno sottoposte al presidente Bonaccini. (ANSA).