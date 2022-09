Omaggio a Xenakis dal pianista Orazio Sciortino a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - Dopo 'Mikka', un brano per violino solo, che ha inaugurato la residenza autunnale di FontanaMix Ensemble nella ex Chiesa di San Mattia a Bologna, il progetto Portrait Xenakis che il gruppo strumentale fondato e diretto da Francesco La Licata sta dedicando ai cent'anni dalla nascita del compositore, ingegnere e architetto greco/francese Iannis Xenakis, prosegue il 17 settembre alle 20.30 con un recital pianistico di Orazio Sciortino dal titolo 'L'esatta percezione dell'inesatto'.

Appuntamento che si inserisce nel più ampio progetto di composizioni in grado di corrispondenze fra gli elementi geometrici dello spazio e, appunto, dei suoni appositamente scelti per le suggestioni architettoniche dell'ex Chiesa di S.

Mattia. La partitura scelta dal trentottenne pianista e compositore siracusano è 'Evryali' del 1973, seconda opera pianistica di Xenakis basata su una tecnica chiamata arborescenze "nella quale applica un sistema di complesse strutture stocastiche ad una scrittura pianistica al limite dell'eseguibilità". "I meccanismi strutturali generati da chi scrive musica diventano talvolta pura astrazione, affascinanti cattedrali dell'intelletto che sfidano la percezione del tempo", scrisse Xenakis a proposito di 'Evryali'.

Il brano è incorniciato tra le aforistiche 'Bagatelle Op. 6' di Bela Bartók e una selezione dai 'Préludes' di Oliver Messiaen, entrambi opere giovanili dei due compositori ma terreno ideale di esplorazione compositiva, un sorta di laboratorio che sarà determinante per lo sviluppo del loro pensiero musicale. Completa il programma l'esecuzione di un lavoro pianistico, 'Promenades: 7 passeggiate immaginarie per sopravvivere ad una quarantena' da poco composto dallo stesso Orazio Sciortino. (ANSA).