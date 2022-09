Droga: spaccio a Ferrara in zona 'Gad', cinque arresti

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - La squadra mobile della Questura di Ferrara ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di cinque stranieri, accusati di detenzione e spaccio di droga. Il provvedimento arriva all'esito di un'indagine della Polizia, coordinata dalla Procura, fatta con appostamenti, monitoraggio video, raccolta di testimonianze e analisi di tabulati telefonici su un gruppo di nigeriani. Cocaina, eroina, hascisc e marijuana sono le droghe spacciate nella zona 'Gad' e in particolare nel cosiddetto Palazzo delle Palestre di via Porta Catena.

Gli indagati, nel corso del 2021 e fino ai primi mesi del 2022, avrebbero ceduto numerose dosi di droga ai clienti, dopo appuntamento, come emerso dall'arresto in flagranza di un pusher, da diverse denunce a piede libero e dai sequestri, che hanno consentito agli investigatori della polizia di raccogliere un solido quadro indiziario. (ANSA).